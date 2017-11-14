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Özel okullar için önemli gelişme! MEB, sınav kararını duyurdu

TEOG'un kaldırılmasının ardından özel okullarla ilgili açıklama yapan MEB, "İsteyen merkezi sınavla öğrenci alabilecek." dedi

Özel okullar için önemli gelişme! MEB, sınav kararını duyurdu

TEOG'un kaldırılmasının ardından özel okullarla ilgili açıklama yapan MEB, "İsteyen merkezi sınavla öğrenci alabilecek." dedi

14 Kasım 2017 Salı 17:26
Özel okullar için önemli gelişme! MEB, sınav kararını duyurdu
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı,  TEOG'un kaldırılmasının ardından isteyen özel okulların yapılacak merkezi sınavla öğrenci almasına karar verdi.

ÖZEL OKULLARIN TALEBİ KABUL EDİLDİ

TEOG'un kaldırılmasının ardından yeni liseye giriş sistemi kapsamında  Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) düzenleyeceği merkezi sınavla öğrenci almak isteyen özel okulların talebi kabul edildi. Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre,  MEB'de yapılan göreşme sonucunda isteyen özel okullara  MEB'in yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılması önerisi onaylandı. Kayıt takvimi geçen yılki gibi devam edecek. Kayıt süreci ve yerleştirme ile ilgili detaylar daha sonra yeni sistemle ilgili  MEB'in yapacağı açıklamayla netleşecek.

Derneğin açıklaması şöyle:

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALINABİLECEK

"Sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarla yapılan toplantıda, ortak bir görüşle bu yıl için Bakanlığın yapacağı sınavın sonuçlarına göre değerlendirme ve yerleştirme yapılacağı daha önce belirtilmişti. Bakanlıkla, onay alma ve teknik detaylar konusunda yapılan görüşme sonucu, sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarımıza, Bakanlığın yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılacağı netleştirildi. Özel okullara öğrenci alımı ile ilgili kayıt takvimi geçen yıl olduğu gibi yapılacak. Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esaslar, Bakanlığın sınav sistemi ile ilgili açıklayacağı bilgiler çerçevesinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacak."

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Milli Eğitim BakanlığıEğitimGüncel
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