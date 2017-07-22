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Özel hastanede skandal! Devletin ücretsiz aşısından 335 TL aldılar

İstanbul'da 1 yaşındaki bebeğine özel bir hastanede aşı yaptıran anneden, 335 TL ücret alındı. Halk Sağlığı Müdürü Abdullah Emre Güner, aileleri uyararak "Aşılar ücretsizdir" dedi

Özel hastanede skandal! Devletin ücretsiz aşısından 335 TL aldılar

İstanbul'da 1 yaşındaki bebeğine özel bir hastanede aşı yaptıran anneden, 335 TL ücret alındı. Halk Sağlığı Müdürü Abdullah Emre Güner, aileleri uyararak "Aşılar ücretsizdir" dedi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:42
Özel hastanede skandal! Devletin ücretsiz aşısından 335 TL aldılar
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İSTANBUL'DA özel hastanede 1 yaşındaki bebeğine zorunlu olan aşıları yapan anneden 335 TL ücret alındı. Skandal uygulamanın ardından ebeveynleri uyaran Halk sağlığı Müdürü  Abdullah Emre Güner, aşıların devlet tarafından dağıtıldığını ve ücretsiz olduğunu belirtti.

DEVLETİN ÜCRETSİZ DAĞITTIĞI AŞILARDAN ÜCRET ALINDI

Habertürk Gazetesi'nden Öznur Karslı'nın haberine göre;  İstanbul  Avcılar'da yaşayan 28 yaşındaki P.B. oğlunun rutin kontrolü için gittiği özel hastanede zorunlu 1 yaş aşılarını da yaptırmak isteyince, hastane devletin ücretsiz dağıttığı aşılar için ücret talep etti.

ANNEYE DETAYLI FATURA VERİLMEDİ

Genç anne kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği aşısı olmak üzere 3 aşı için hastaneye 335 TL ödedi. Hastane genç kadının tepkisiyle karşılaşınca ücretin iade edileceğini söylese de anneye detaylı fatura verilmedi. Para iadesi sözü alan anne, uzun süre söz konusu hastaneden bir yanıt alamadı.

''BU AŞILAR ÜCRETSİZ OLARAK UYGULANMAKTADIR''

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr.  Abdullah Emre Güner, ebeveynleri "Aşı taahhütnamesini imzalayan özel ve devlet hastanelerine aşılar tarafımızdan ücretsiz olarak verilmektedir ve bu aşılar ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Bu konuda sorun yaşayan vatandaşlarımız detaylı faturaları ile  İl Sağlık Müdürlüğü ile Alo 184 Sabim hattına başvurabilirler. Aşılar ASM'lerde de ücretsiz olarak yaptırılabilir. Çocukların ailelerinden, yaptırdıkları aşıları aile hekimlerine bildirmelerini istiyoruz" diye uyardı.

Türkiye'de her çocuğun  Sağlık Bakanlığı takviminde yer alan tüm aşıları ücretsiz yapılıyor. Aşı takviminde, doğumdan ilköğretim 8'inci sınıfa kadar yapılan zorunlu çocukluk dönemi aşıları arasında Hepatit B, verem, Dabt-İPA-Hib, prönomokok, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, çocuk felci, erişkin tipi difteri, tetanoz, suçiçeği A ile hepatit A aşısı yer alıyor.

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