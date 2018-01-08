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Özel hastanede izinsiz test skandalı!

Anestezi teknikeri Ö.A., 2 yıldır çalıştığı hastanede kendisinden izinsiz yapılan narkotik testi pozitif çıkınca kuruma girişi engellendi. Başka yerde yaptırdığı testler negatif çıkınca döndüğü işyerinde baskı gören ve dava açtığı için işten çıkarılan Ö.A. şimdi kurumdan 255 bin TL tazminat istiyor

Özel hastanede izinsiz test skandalı!

Anestezi teknikeri Ö.A., 2 yıldır çalıştığı hastanede kendisinden izinsiz yapılan narkotik testi pozitif çıkınca kuruma girişi engellendi. Başka yerde yaptırdığı testler negatif çıkınca döndüğü işyerinde baskı gören ve dava açtığı için işten çıkarılan Ö.A. şimdi kurumdan 255 bin TL tazminat istiyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:48
Özel hastanede izinsiz test skandalı!
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İSTANBUL'DA özel bir hastanede 2 yıl anestezi teknikerliği yapan 30 yaşındaki Ö.A., kan şekeri rahatsızlığı sonrası kendisinden izinsiz yapılan narkotik (opioit) testinin pozitif çıkması sonucu işten çıkarıldığı ve sağlığının bozulduğu gerekçesiyle 255 bin liralık tazminat davası açtı.

13 Haziran’da yürüyüş yaparken fenalaştığını, yakın olduğu için gittiği Maslak’ta bir hastanede hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) rahatsızlığı tespit edildiğini belirten Ö.A. başından geçenleri şöyle anlattı: “Çalıştığım hastanede de kontrol yaptırmak istedim. Kan ve idrar örneği verdim. Test sonuçları temiz çıktı. Ama acil servis hekimi hipoglisemik rahatsızlığının altında bir başka neden aradı. Benden habersiz şekilde olduğu ‘opioit’ yani narkotik testi yapıldı. Birkaç saat sonra insan kaynaklarından çağırdılar ve istifam istendi. Bu test çok hassas bir test. Pozitif çıkma nedeni içtiğim iki ağrı kesici. Hayatımda hiç alkol ve sigara bile kullanmadım.”

istifa etmeyeceğini söyleyince 10 gün işten uzaklaştırıldığını anlatan Ö.A. daha sonra yaşananlara ilişkin ise şunları aktardı: “Güvenlik kameralarından alınan fotoğraflarım da hastanenin güvenlik kulübelerine asıldı. Kuruma alınmayacağım yazısı asıldı. Özel bir laboratuvarda yaptırdığım test ‘negatif’ çıktı. Doğrulama testinde de aynı sonuç çıktı. Hastane ‘yanlış anlaşılma’ diye işe geri çağırdı. İşime kaldığım yerden devam etmek istedim ama olmadı. Şüpheli bakışlarla karşılaştım, mobbing’e uğradım. Sağlığım bozuldu. Kalp krizi geçirdim, intihara kalkıştım. İznim olmadan narkotik testi yaptıkları için dava çatığım için işten çıkardılar. Ankara’daki ailemin yanına döndüm ve psikiyatrik tedaviye başladım. Tüketici Mahkemesi’nde toplam 255 bin liralık tazminat davası açtım. Ayrıca işe dönüş başvurusu yaptım. Sağlık Bakanlığı’na da şikâyetimi ilettim. Bilgim dışında narkotik testi yapıldı ve sahte evrakla sisteme girilmiş.”

Genç kadının davacı olduğu çalıştığı hastane ise savunma dilekçesinde, Ö.A. son dönemde aşırı kilo verdiği için narkotik testi yaptıklarını ifade etti. Habertürk

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