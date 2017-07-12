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Özel harekatçılara "şehit olun" emri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilen Ulus'taki Türk Telekom binasının işgali sonrası "ülkede iletişimin kopmaması için" dönemin Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un başında bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldığı ortaya çıktı

Özel harekatçılara "şehit olun" emri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilen Ulus'taki Türk Telekom binasının işgali sonrası "ülkede iletişimin kopmaması için" dönemin Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un başında bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldığı ortaya çıktı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:46
Özel harekatçılara "şehit olun" emri
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DÖNEMİN Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in talimatıyla darbe  girişiminin olduğu gece Türk Telekom'un Ulus'taki binasının yaklaşık 35 darbeci  asker tarafından işgal edilip teslim alındığı haberi üzerine operasyon  başlatıldı. Ülke genelinde iletişimin devam edebilmesi amacıyla dönemin Özel  Harekat Daire Başkanı olan Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy liderliğinde ve  Başkan Yardımcısı Abdullah Üner'in de bulunduğu 15 kişilik emniyet ekibi  tarafından düzenlenen operasyonda, sekiz katlı bina tek tek kontrol edilerek  darbecilerden temizlendi. Binanın en üst katında sıkıştırılan darbeci askerler,  silahları ve tüm teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilerek teslim alındı.
 
Aksoy ve ekibi, saat 03.00 sularında Türk Telekom binası önünde  biriken ve cuntacı askerleri linç etmek isteyen öfkeli vatandaşları ikna ederek  güvenli bölgeye uzaklaştırdı. 
 
Operasyonu yöneten Aksoy, darbe girişimin başladığı ilk saatlerde ise  özel harekat dairesine bağlı şube müdürleri ve bekleme noktalarındaki sorumlu  amirlere, "Hiçbir özel harekat personelimiz darbecilere silahlarını, korumakla  yükümlü oldukları şubelerini ve bekleme noktalarını kesinlikle teslim etmeyecek.  Bulundukları bölgedeki askeri birliklerin kışlalarından çıkmasına izin vermeyecek  ve gerekirse çatışmaya girerek şehit olacak." emrini verdi.
 
Darbeciler tarafından özel harekat personeli arasında sık sık Aksoy'un  ve korumalarının şehit olduğu söylentileri yayılarak personelin moral ve  motivasyonu bozulmaya çalışıldı. Ancak iletişim kanallarının açık tutulması  sayesinde özel harekatçıların bu tür şayialardan olumsuz etkilenmesi ve  darbecilerin başarılı olması önlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Celalettin LekesizFetullahçı Terör ÖrgütüFetöTürk Telekom
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