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Özel harekat düğmeye bastı! PKK'lı kundakçılara baskın

Bahçelievler'de park halindeki iki aracı kundaklayan PKK'nın üniversite yapılanması 5 DEM-GENÇ üyesi, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı

Özel harekat düğmeye bastı! PKK'lı kundakçılara baskın

Bahçelievler'de park halindeki iki aracı kundaklayan PKK'nın üniversite yapılanması 5 DEM-GENÇ üyesi, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı

03 Nisan 2018 Salı 09:42
Özel harekat düğmeye bastı! PKK'lı kundakçılara baskın
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 İSTANBUL Bahçelievler'de park halindeki iki aracı kundaklayan 5 DEM-GENÇ üyesi Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELEYEN POLİS KUNDAKÇILARI BELİRLEDİ

Bahçelievler'de 17 Mart 2018 sabaha karşı saat 04.00 sıralarında park halindeki iki araç yakıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede kundaklama olayına karışan 5 kişi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 5 DEM-GENÇ ÜYESİ TUTUKLANDI

5 kişinin adreslerinin belirlenmesinin ardından 22 Mart 2018 günü eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timlerinin katıldığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin, üniversite yapılanması olan Demokratik Gençlik (DEM-GENÇ) üyeleri oldukları belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü, "Terör örgütüne üye olmak ve mala zarar vermek" suçlamasıyla tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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