Özel ekip Duzyer Kurdi'yi yakaladı! Şehitlerimizin cenazesini kaçırmıştı
Afrin’de, şehitlerimizin cenazesini kaçıran terörist Duzyer Kurdi jandarmanın takibi sonucu Suriye’de yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin, Racu Ömeruşağı köyü kuzeyinde bulunan Dizör Tepe’de PYD/YPG terör örgütü ile meydana gelen silahlı çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit olmuş, şehitlerin cenazeleri teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırılmış, kaçırılma görüntüleri de terör örgütüne ait kanallarda yayınlanmıştı.
Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin başlattığı soruşturma kapsamında Afrin/ Racu Bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen toplam 11 terörist yakalandı. Teröristlerden alınan ifadeler doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin, PKK/KCK- PYD/YPG’nin Afrin- Racu sözde sorumlusu Zeynel kod adlı teröristin yanında bulunan Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi.Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin sıkı takibi sonucu söz konusu terörist Duzyer Kurdi Suriye'nin Racu Mamaluşağı köyünde yakalandı."
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