banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Özel ekip bu 3 ile odaklandı! Katil koca yakalandı

Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, Ankara'da yakalandı

GÜNDEM 05.09.2019, 21:05
Özel ekip bu 3 ile odaklandı! Katil koca yakalandı
banner404

İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde, boşanma aşamasındaki karısı  Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli M.Ç'nin yakalanması için  özel ekip oluşturuldu.
 
Özel ekip, çalışmasını, güvenlik kamerası ve plaka takip sisteminden  şüphelinin gidebileceği Karaman, Konya ve Ankara'da yoğunlaştırdı.
M.Ç'ye yardım eden şüphelilerin de ifadelerini alan ekip, firari  kocanın Ankara'da bir inşaat alanında saklandığını tespit etti.
 
Zanlı, Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği  operasyonda olaydan 3 gün sonra yakalandı.
 
Gözaltına alının M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 
Olay
 
Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2  Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü.  Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde koruma altına alınmıştı.

Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
İmsak 05:01
Güneş 06:24
Öğle 13:01
İkindi 16:38
Akşam 19:29
Yatsı 20:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545