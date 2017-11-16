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Özel ders verdiği çocuğa 3 yıldır tecavüz eden öğrenmen gözaltında!

İzmit'te, özel ders verdiği 16 yaşındaki erkek öğrencisine 3 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen matematik öğretmeni 37 yaşındaki Ahmet E. gözaltına alındı

Özel ders verdiği çocuğa 3 yıldır tecavüz eden öğrenmen gözaltında!

İzmit'te, özel ders verdiği 16 yaşındaki erkek öğrencisine 3 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen matematik öğretmeni 37 yaşındaki Ahmet E. gözaltına alındı

16 Kasım 2017 Perşembe 08:07
Özel ders verdiği çocuğa 3 yıldır tecavüz eden öğrenmen gözaltında!
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İZMİT'TE, matematik öğretmeni 37 yaşındaki Ahmet E. özel ders verdiği 16 yaşındaki erkek öğrencisine 3 yıldır tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

"3 YILDIR TECAVÜZ EDİYOR"

İzmit'te özel bir sağlık meslek lisesinde eğitim gören 16 yaşındaki Y.Ö. özel matematik dersi aldığı öğretmeni Ahmet E.'nin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Y.Ö.

3 yıldır öğretmeninin tecavüzüne uğradığını belirtirken, ailesinin şikayeti üzerine öğretmen Ahmet E.  Kartepe İlçesi'nde bulunan evinde polis ve jandarmanın baskını ile gözaltına alındı.

EĞİTİM MERKEZİNDE ARAMA YAPILDI

Özel bir eğitim merkezinde dersler verdiği belirlenen Ahmet E., polis merkezine getirildi. Ev ve eğitim merkezinde de arama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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