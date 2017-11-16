Özel ders verdiği çocuğa 3 yıldır tecavüz eden öğrenmen gözaltında!

Özel bir eğitim merkezinde dersler verdiği belirlenen Ahmet E., polis merkezine getirildi. Ev ve eğitim merkezinde de arama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

3 yıldır öğretmeninin tecavüzüne uğradığını belirtirken, ailesinin şikayeti üzerine öğretmen Ahmet E. Kartepe İlçesi'nde bulunan evinde polis ve jandarmanın baskını ile gözaltına alındı.

İzmit'te özel bir sağlık meslek lisesinde eğitim gören 16 yaşındaki Y.Ö. özel matematik dersi aldığı öğretmeni Ahmet E.'nin tecavüzüne uğradığını iddia etti. Y.Ö.

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