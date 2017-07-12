Ozan Doğulu’nun melekleri

OZAN Doğulu, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Ünlü müzisyen, kızlarıyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı, Ozinin Melekleri’ notuyla paylaştı. Doğulu’nun paylaştığı diğer fotoğrafta ise kızlarıyla birlikte eşi de yer ald
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