'Oyunun farkına vardık'

ÇEŞİTLİ programlara katılmak üzere Malatya'ya giden Numan Kurtulmuş, burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'deki vize başvurularını askıya alması konusunda ''Gereğini yapacağız'' diyen Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı:

'SABIRLA VE SÜKUNETLE KARŞILAYACAĞIZ'

"Birisi kalkacak 'Türk vatandaşlarına vize vermiyorum' diyecek. Bunu da sabırla, sükunetle karşılayacağız ama gereğini de yapacağız. Sen vermiyorsan ben de vermiyorum. Orası ülkeyse burası da ülke. Türkiye eşit bir ülke olarak gereğini yapar. Ama bu telaş niyedir? 1952'den beri NATO çerçevesinde işbirliğimiz yok mu? Bölgedeki olaylarda stratejik olarak işbirliği içerisinde değil miyiz? Bu telaş herhalde FETÖ'cü bazı elemanların ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda çalışmış olmasının ortaya çıkmasının verdiği bir telaştır. Herhalde öyle bir telaş olsa gerek. Bu telaş bölgede oynanan oyunun farkına vardığımız ve bunun gereğini yaptığımız için ortaya konulan bir telaştır. Herhalde bu telaş Astana sürecinde Rusya, İran birlikte anlaşarak Suriye'deki sorunun çözülmesi için inisiyatif aldığımıza dair bir telaştır.

'YARIN KARŞIMIZA BAŞKA BİR ŞEY ÇIKACAK'

Bunların ne olduğunu, ne anlama geldiğini biliyoruz ama tehenni ile suhuletle ve sükunetle süreci karşılıyor, büyük bir devlet olmanın gereğini de yerine getirmeye gayret ediyoruz. İnşallah bu vize krizi de geçecek bir müddet sonra unutulacak ama şundan emin olun ki yarın karşımıza başka bir şey çıkacak."