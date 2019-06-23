Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir." dedi.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

Erdoğan, "İstanbul seçmeni en sağlıklı kararı verecek. İstanbul'umuzda şu anda İstanbul'un geleceğine tecrübesiyle, dinanizmiyle, Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum.

"KATILIMIN YÜKSEK OLMASI GEREKİYOR"

Hepimiz çok gayret ettik. İstanbul dışında olanları buraya taşımak, tekrar memleketlerine dönmeleri için bir çalışma yapıldı. Herhalde katılımın yüksek olması gerekiyor.