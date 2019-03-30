Oyumu nerede kullanacağım? Oy kullanmama cezası ne kadar?

OY kullanma vatandaşların demokratik bir hakkıdır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde ister genel seçimler ister ise yerel seçimler belirli aralıklarla yapılır. O ülkenin vatandaşları kendilerini yönetecek kişileri demokrasinin gereği seçimle belirler. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü 5 yılda bir gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimleri için sandık başına gidecek. 57.5 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde "Oyumu nerede kullanacağım?" ve "Oy kullanmama cezası ne kadar?" gibi seçimle ilgili sorularının cevabını merak ediyor.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?

2019 yerel seçimlerinde nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için Yüksek Seşim Kurulu YSK, kendi internet sitesinde seçmen kaydı sorgulama ekranını vatandaşların erişimine açtı. Siteye girip seçmen kaydınızı nüfus bilgilerinizi girerek öğrenebilir ayrıca E-devlet üzerinden de seçmen sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

31 MART 2019 SEÇİMLERİNDE OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

Oy kullanma; her bireyin devletine karşı olan görevlerinden biridir. Bir bireyin; seçme hakkını kullanması zorunludur, bu durum sadece bireyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanmama işlemi gerçekleşmediği zaman cezai uygulamalar devreye girer. 31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE KADAR CEZA VERİLDİ?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir.

YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oy kullanmama cezası 2017 yılında 22 TL olarak belirlenmiştir. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır.

YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti 22 TL olacaktır ve bu ücretin ödemesi; Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.

Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak. Fakat kesilen ceza tutarının vatandaşlarımızdan tahsil edilip edilmeyeceği konusunda bet bir bilgi yer almıyor. Ancak yeni bir karar alınabilir ve yeni bir seçimde oy kullanmayan kişilerden kesilen bu tutar tahsil edilebilir. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmeler oyunu nerede kullanacağını öğrenmek için YSK'nin internet sitesi üzerinden seçmen sorgulama yaparak oyunu nerede kullanacağını öğrenmekte.