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Öyle bir kaza ki bakakaldılar!

Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ıslah edilmiş dereye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Öyle bir kaza ki bakakaldılar!

Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ıslah edilmiş dereye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 19:14
Öyle bir kaza ki bakakaldılar!
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ARKA koltukta camdan fırlayarak 10 metre derinlikteki dereye düşen şahsı ekipler hummalı çalışma sonucu kurtardı. Meraklı vatandaşlar ise kurtarma esnasında cep telefonlarından canlı yayın yaptı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Durmaz yönetimindeki 33 BSN 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ıslah edilmiş, içerisinde su bulunmayan Sarıçam Deresi’nin kaldırımına uçtu.

Otomobil derenin kenarındaki kaldırımda asılı kalırken, arka koltukta bulunan şahıs pencereden aşağı düştü. Şoför Durmaz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yaklaşık 10 metre yükseklikten derenin içerisine düşen şahıs olay yerine gelen ekiplerin ummalı çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarma sırasında ise vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yapmak için birbiriyle yarıştı. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanığı bir kişi ise “Araba giderken birden uçtu işte. Arkadaki şahıs da pencereden düştü” dedi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaDereye Uçan Otomobil
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