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Oyların rengi belli! Tezkereye "Hayır" diyen tek parti var

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını içeren tezkereye CHP ve MHP "evet" oyu verecek, HDP ise "hayır" diyecek

Oyların rengi belli! Tezkereye "Hayır" diyen tek parti var

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını içeren tezkereye CHP ve MHP "evet" oyu verecek, HDP ise "hayır" diyecek

23 Eylül 2017 Cumartesi 17:31
Oyların rengi belli! Tezkereye "Hayır" diyen tek parti var
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ANKARA, bağımsızlık referandumundan vazgeçmeyen  Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne son çağrısını MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarıyla yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümete  Suriye ve  Irak'a asker gönderme yetkisi veren tezkerenin uzatılmasını görüşmek üzere "olağanüstü" toplandı. HDP, Suriye-Irak tezkeresine "hayır" derken CHP ve MHP "evet" diyeceğini açıkladı.

TEK HAYIR DİYEN PARTİ HDP

Tezkereye "hayır" diyen tek parti HDP. Tezkereye 'evet' demenin OHAL'e 'evet' demek olacağını belirten HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Bizler çok açık ve net biçimde savaşa karşıyız" açıklaması yaptı.

MHP VE CHP EVET DİYOR

Kuzey  Irak'la gerilimin tırmanmasının nedenini "Hükümetin yanlış dış politikası" olduğunu dile getiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yine de, TSK'nın elini güçlendirecek tezkereye 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.

Tezkereye MHP de, "Referandumda ısrar eden Barzani her türlü ağır cezayı hak ediyor" düşüncesiyle evet oyu kullanmaya hazırlanıyor.

TEZKEREDEKİ MESAJ

Hükümetin, süresi 30 Ekim'de dolacak "Suriye-Irak tezkeresinin" süresini bir yıl daha uzatmak için TBMM gündemine getirdiği tezkerede, "Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditler artarak devam edilmektedir" deniliyor. Kuzey  Irak'taki referandumun "etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik, meşruiyeti olmayan bölücü bir girişim" olarak tanımlandığı tezkerede, Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamanın yanı sıra  Irak ve  Suriye'nin toprak bütünlüğüne dönük terörist faaliyetleri engellemek adına sınır ötesine asker gönderebileceğinin mesajı açıkça veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HükümetSuriyeAnkaraIrak
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