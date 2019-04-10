GİRESUN'UN Yağlıdere ilçesindeki Akpınar köyünde, muhtarlık oylarını yaktığı iddiasıyla sandık kurulu başkanı Ş.A ile görevli Ö.A. tutuklandı.
İlçeye bağlı Akpınar köyünde, 31 Mart pazar gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri için kurulan 1032 No'lu sandıkta kullanılan muhtarlık seçmen kağıtları, İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi.
OYLAR SOBADA YAKILDI
Seçim kurulunun talebi üzerine jandarma tarafından yürütülen çalışmada, oy pusulalarının sandık kurulu başkanı Ş.A'nın talimatıyla görevli Ö.A. tarafından sobada yakıldığı belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Espiye Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ
Yağlıdere İlçe Seçim Kurulu tarafından köyde yapılan muhtarlık seçimleri iptal edilirken, belirlenecek bir tarihte seçimin yenileneceği öğrenildi.
Oyları yakan 2 şüpheli hakkında karar verildi
Giresun'un Akpınar köyünde, muhtarlık oylarını yaktığı iddiasıyla sandık kurulu başkanı ile bir görevli tutuklandı
GİRESUN'UN Yağlıdere ilçesindeki Akpınar köyünde, muhtarlık oylarını yaktığı iddiasıyla sandık kurulu başkanı Ş.A ile görevli Ö.A. tutuklandı.