Oyları yakan 2 şüpheli hakkında karar verildi

GİRESUN'UN Yağlıdere ilçesindeki Akpınar köyünde, muhtarlık oylarını yaktığı iddiasıyla sandık kurulu başkanı Ş.A ile görevli Ö.A. tutuklandı.

İlçeye bağlı Akpınar köyünde, 31 Mart pazar gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri için kurulan 1032 No'lu sandıkta kullanılan muhtarlık seçmen kağıtları, İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi.

OYLAR SOBADA YAKILDI

Seçim kurulunun talebi üzerine jandarma tarafından yürütülen çalışmada, oy pusulalarının sandık kurulu başkanı Ş.A'nın talimatıyla görevli Ö.A. tarafından sobada yakıldığı belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Espiye Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ

Yağlıdere İlçe Seçim Kurulu tarafından köyde yapılan muhtarlık seçimleri iptal edilirken, belirlenecek bir tarihte seçimin yenileneceği öğrenildi.