Oy pusulası ve oy zarfı kağıdı ihaleyle alınacak

DEVLET Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünce, oy pusulası ve oy zarfı kağıdı alımı için ihaleye çıkıldı. İhaleye teklif verecek firmalar, 140 lira karşılığında şartname alabilecek.

İÇ VE DIŞ PİYASADAN AÇIK TEKLİF İSTEME USULÜ

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, bin 600 ton beyaz renkli filigranlı oy pusulası kağıdı ile 500 ton sarı renkli filigranlı oy zarfı kağıdı iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüyle satın alınacak.

FİRMALAR, 140 LİRA KARŞILIĞINDA ŞARTNAME ALABİLİR

İhaleye teklif verecek firmalar, 140 lira karşılığında şartname alabilecek. Teklifler, 24 Ekim saat 12.00'ye kadar DMO Genel Müdürlüğüne ulaştırılacak. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif alınacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.

Oy Pusulası ve Oy Zarfı Kağıdı İhaleyle Alınacak

TEMİNAT TÜRK LİRASI CİNSİNDEN OLACAK

Teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda, 16 Nisan 2019'a kadar geçerli geçici teminat Türk lirası cinsinden verilecek.