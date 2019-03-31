Oy pusulaları ve görevliler böyle taşındı!

SİİRT'te, güvenlik gerekçesiyle 3 ilçe 13 bölgelerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulası bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde vatandaşların oy kullanması amacıyla seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.

ASKERİ HELİKOPTER OY PUSULALARINI ALDI

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki Şirvan, Perari ve Eruh ilçesi için havalanan askeri helikopter, ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı.

İLÇE SEMİM KURULU BAŞKANLIKLARINA BIRAKILACAK

Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işlemi sonrasında helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.