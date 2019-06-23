Oy kullanmaya ambulansla getirildi

Kalçasından ameliyat olan 77 yaşındaki Fatma Tunca, İstanbul seçimleri için Samandıra'da oy kullandı

Oy kullanmaya ambulansla getirildi
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KALÇASINDAN ameliyat edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca,  23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy  kullanacağı okula ambulansla getirildi. 
 
İstanbul'da seçmenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek  için oy kullanmaya devam ediyor.
Kalçasından ameliyat olan, vücuduna platin konulan ve tedavisine  evinde devam edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca, oyunu kullanmak için ambulansla Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirildi. Tunca, sağlık görevlileri  eşliğinde oyunu kullanacağı 30 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa götürüldü.
 
Oyunu kullanan Tunca, seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu.
 
Oy kullanma işleminin ardından Tunca, ambulansla evine götürüldü.
 

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