Oy kullanırken hayatlarını kaybettiler

KONYA'NIN Kadınhanı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Osman Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 82 yaşındaki Osman Büyükkaraca, oy kullanmak için ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokuluna geldi.Burada oyunu kullanan Büyükkaraca, okuldan ayrıldığı sırada bahçede fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükkaraca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

SIRA BEKLERKEN FENALAŞTI

Mardin'in Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi'ndeki okulda sandık başına giden Şirin Ay (71), oyunu kullanmak için beklediği sırada fenalaştı. Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ay'ın cenazesi otopsinin ardından Çatalözü Mahallesi'nde toprağa verilecek.