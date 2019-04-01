Oy kullandığınız sandıktan hangi partiye kaç oy çıktı? Tıklayın öğrenin

31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi. Tüm Türkiye vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı. Resmi olmayan seçim sonuçları açıklandı. Vatandaşlar oy kullandıkları sandıklardaki oy oranlarını merak ediyor. Peki sandığınızdan hangi partiye kaç oy çıktı? İşte sandık sonuç sorgulama aracı...

SANDIKLAR AÇILDI

Türkiye genelinde sandıkların çoğu açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre üç büyükşehrin ve belediyelerin kazananı belli oldu.

SEÇİM SORGULAMA SİSTEMİ

Vatandaşlar oy kullandığı sandıktan hangi partiye kaç oy çıktığını CHP'nin seçim sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. YSK ise sandık sorgulama hizmetini resmi sonuçların açıklanmasının ardından açacak.

SANDIĞIMDA HANGİ PARTİ KAZANDI?

Linke tıklayarak oy kullandığınız sandıktan hangi partiye kaç oy çıktığını görebilirsiniz.