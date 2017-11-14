Otoparkta kadınlara cinsel organını gösteren tacizci gözaltında

Olay, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan otoparkta meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası M.S.Y., iddiaya göre hastane otoparkındaki E.M. isimli kadına cinsel organını göstererek tacizde bulundu. M.S.Y. kadının yardım çığlıkları üzerine korkarak kaçtı. EŞKALİNİ TESPİT EDİP YAKALADILAR

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.