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Otoparkta kadınlara cinsel organını gösteren tacizci gözaltında

İzmit'te hastane otoparkında kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunan sapık, gözaltına alındı

Otoparkta kadınlara cinsel organını gösteren tacizci gözaltında

İzmit'te hastane otoparkında kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunan sapık, gözaltına alındı

14 Kasım 2017 Salı 14:43
Otoparkta kadınlara cinsel organını gösteren tacizci gözaltında
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İZMİT'TE hastane otoparkında kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen M.S.Y. gözaltına alındı.
CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP TACİZ ETTİ

Olay, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan otoparkta meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası M.S.Y., iddiaya göre hastane otoparkındaki E.M. isimli kadına cinsel organını göstererek tacizde bulundu. M.S.Y. kadının yardım çığlıkları üzerine korkarak kaçtı.
EŞKALİNİ TESPİT EDİP YAKALADILAR

E.M.'nin haber vermesi üzerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eşkal bilgilerini aldıkları M.S.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.S.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
IzmitCinsel OrganSapık
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