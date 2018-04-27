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Otoparkta bir kişi ölü bulundu

Konya’da sokakta yaşadığı iddia edilen bir kişi otoparkta ölü bulundu.

Otoparkta bir kişi ölü bulundu

Konya’da sokakta yaşadığı iddia edilen bir kişi otoparkta ölü bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 08:41
Otoparkta bir kişi ölü bulundu
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OLAY, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Kemerli Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan şahsı kontrol ederek hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen kişinin yıllardır sokaklarda yaşadığı iddia edilen 56 yaşındaki Salih Dereli olduğu belirlendi.

Dereli’nin cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Salih Dereli’nin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

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KonyaOtoparkta Bir Kişi ölü
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