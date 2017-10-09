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Otomotivde rekor geliyor

Türk otomotiv sektörü ihracatta rekora doğru gidiyor. Son olarak Eylül’de 2,1 milyar dolar ihracata imza atan yerli otomotiv sanayii, toplamda 21 milyar dolara ulaştı. İlk 9 aylık dönemde yüzde 22 büyüyen Türk otomotiv sanayisi yıl sonuna kadar 27 milyar doları geçmeyi planlıyor

Otomotivde rekor geliyor

Türk otomotiv sektörü ihracatta rekora doğru gidiyor. Son olarak Eylül’de 2,1 milyar dolar ihracata imza atan yerli otomotiv sanayii, toplamda 21 milyar dolara ulaştı. İlk 9 aylık dönemde yüzde 22 büyüyen Türk otomotiv sanayisi yıl sonuna kadar 27 milyar doları geçmeyi planlıyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:23
Otomotivde rekor geliyor
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OTOMOTİVİN eylül ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 2 milyar 152 milyon dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre eylül ayında toplam ihracattan yüzde 19 pay alan sektörün, ocak-eylül dönemi ihracatı da yüzde 22 artışla 20,8 milyar dolara ulaştı.
 
ABD’YE YÜZDE 109’LUK ARTIŞ 
Ürün grupları bazında sektörün eylül ayı ihracatı binek otomobillerde çift haneli gerçekleşirken, yine binek otomobillerde dünyanın en büyük pazarlarından Amerika Birleşik Devletleri’ne çok yüksek oranlarda artış geleneği sürdü. Geçen ağustos ayında binek otomobiller bazında ABD’ye yüzde 109 bin 752 gibi rekor ihracat artışı kaydeden sektör, eylül ayında da aynı mal grubunda dünyanın dev pazarına yüzde 61 bin 149 gibi yine çok yüksek bir oranda artış gerçekleştirdi.
 
BİNEK OTOMOBİL YÜZDE 19,5 ARTTI 
OİB eylül ayı verilerine göre mal grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 19,5 artışla 849 milyon dolar, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 9 artışla 795 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 5 artışla 361 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 0,1 artışla 101 milyon dolar oldu. Otomotiv Yan Sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 10 ihracat artışı görüldü. İtalya’ya yüzde 24, İspanya’ya yüzde 15, Rusya Federasyonu’na yüzde 37, Slovenya’ya yüzde 257 artış yaşandı. Romanya’ya yan sanayi ihracatı ise yüzde 21 geriledi.
 
İTALYA ÜZDÜ, ALMANYA SEVİNDİRDİ 
Binek Otomobillerde en büyük pazar olan İtalya’ya ihracat yüzde 24 düştü. Diğer pazarlardan Almanya’ya yüzde 27, İspanya’ya yüzde 78, Polonya’ya yüzde 31, Belçika’ya yüzde 60, ABD’ye ise çok yüksek bir oran olan yüzde 61 bin 149’luk ihracat artışı yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a yüzde 82, Fransa’ya yüzde 25, Danimarka’ya yüzde 75 artış yaşanırken, İtalya’ya yüzde 14, Slovenya’ya yüzde 10, Almanya’ya ise yüzde 23 düşüş görüldü. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya artış yüzde 51 gibi yüksek bir oranda kaydedildi. Fransa’ya yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 38 ve Slovenya’ya yüzde 84 düşüş görüldü.
 
İngiltere ticaride coştu
 
Ülke bazında yine Birleşik Krallık ve İspanya’ya yüzde 18’er, ABD’ye yüzde 118, Belçika’ya yüzde 15, Polonya’ya yüzde 20 ihracat artışı görülürken, Romanya’ya yüzde 17, Rusya Federasyonu’na yüzde 10, Avusturya’ya yüzde 13 düşüş kaydedildi. Dünyanın en büyük pazarları arasındaki ABD’ye olan otomotiv ihracatındaki yüzde 118’lik artışta, binek otomobil ürün grubun daki yüzde 61 bin 149’luk artış etkili oldu. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a olan artışta Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 82 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
OtomotivÖİB
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