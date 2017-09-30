Otomobille minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KAZA, Mut Karaman karayolu Sertavul Geçidi Bel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Tekin yönetimindeki 33 UF 448 plakalı minibüs, Mut-Karaman istikametine seyir halinde iken karşı yönden gelen Öner Öztürk yönetimindeki 33 L 1629 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Yakup Tekin, Öner Öztürk ve otomobilde henüz isimleri tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Mut ve Karaman Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan Havva Öztürk ise doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Havva Öztürk’ün cesedinin savcılık tarafından incelenmesinin ardından otopsi için Adana adli Tıpa gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.