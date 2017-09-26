Otomobiliyle kanala uçan alkollü sürücü ölümden son anda kurtuldu

KAZA, Yüreğir İlçesi PTT evleri mahallesi Yeşil Bulvarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Murat Yılmaz yönetimindeki 01 ADM 97 plakalı otomobil ile aşırı suratlı bir şekilde viraja girmeye çalıştı. Ancak virajı alamayan Yılmaz otomobiliyle DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Araç sulama kanalında sürüklenirken, çevredeki vatandaşlar durumu fark edip itfaiye, sağlık ve polis ekibine haber verdi.

İsmi öğrenilemeyen iki genç ise, sulama kanalına atlayarak adamı arabadan çıkarttı. Daha sonra adamı aracın üstüne oturtan gençler, cankur ekibinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen cankur ekibi gençlere can simidi uzattı. Gençlerden birisi can simidi adama giydirdi, daha sonra cankur ekipleri adamı çekerek kanaldan çıkarttı. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.