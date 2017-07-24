Otomobile giren yılan korkuttu

EDİNİLEN bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde park halinde bulunan 44 FP 139 plakalı otomobiline binen Abuzer Karaca, biraz ilerledikten sonra ayağına bir şeylerin dolandığını hissedince arabayı yolun kenarına çekerek ayağını kontrol etti. Ayağının üzerinde yılan olduğunu fark eden sürücü, sakin bir şekilde yılandan kurtularak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmına geçen yılanı yakaladı. Zarar görmeden itfaiye ekiplerince yakalanan yılan, özel bir kafese konuldu. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakılacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.