Otomobile giren yılan korkuttu

EDİNİLEN bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde park halinde bulunan 44 FP 139 plakalı otomobiline binen Abuzer Karaca, biraz ilerledikten sonra ayağına bir şeylerin dolandığını hissedince arabayı yolun kenarına çekerek ayağını kontrol etti. Ayağının üzerinde yılan olduğunu fark eden sürücü, sakin bir şekilde yılandan kurtularak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmına geçen yılanı yakaladı. Zarar görmeden itfaiye ekiplerince yakalanan yılan, özel bir kafese konuldu. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakılacak.