Otomobil takla attı: 5 yaralı

ÇORUM'DAN Sungurlu istikametine seyir halinde olan Süleyman Demir (48) yönetimindeki 06 EDF 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Süleyman Demir (48) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Döne Demir (72), Gülender Demir (43), Ali Demir (46) ve Duran Demir (50) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu ve Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.