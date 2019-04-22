Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, İkram Kaya yönetimindeki 52 AAB 411 plakalı  otomobil, Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan Kafiye Kaya ile Fatma Dinç, olay yerinde  hayatını kaybetti, sürücü Kaya ile Raif ve Yıldız Dinç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine  kaldırıldı.

Öte yandan araçtakilerin, bir hastanede tedavi gören yakınlarını  ziyaret ettikleri, kazanın eve dönüş sırasında meydana geldiği öğrenildi.

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