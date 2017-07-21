Otomobil paramparça oldu, cesetler yola saçıldı

KAYSERİ Kuzey çevreyolu Oymaağaç Kavşağı'nda bir otomobil tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
OTOMOBİL TIRA ÇARPTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kayseri Kuzey çevreyolu Oymaağaç Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 38 ZU 010 plakalı otomobil 90 JO 998 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra Kuzey çevreyolu trafiğe kapatıldı.
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