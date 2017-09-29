Otomobil MOBESE direğine çarptı

KAZA , gece yarısı D-110 karayolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Malkara istikametine seyreden Erol Kaya yönetimindeki 59 LF 044 plakalı otomobil , kontrolden çıkarak MOBESE direğine çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Erol Kaya, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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