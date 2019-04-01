Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

KAZA Akseki-Manavgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Balcı (45) idaresindeki 42 P 0487 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve kaygan olması nedeni ile Manayıt mevki'inde karşı yönden gelmekte olan olan Ramazan Üstündağ (22) yönetimindeki 42 Y 5967 plakalı kamyonet ile çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Balcı ve otomobilde bulunan Ayşe Koca (30), Emine Balcı (41) Emre Balcı (17), kamyonette bulunan sürücünün annesi Fatma Üstündağ yaralanırken, kamyonet sürücüsü Üstündağ ve otomobilde bulunan Mustafa Mert Göktaş (16) yara almadan kurtuldu. Otomobilde bulunan yaralılardan bazıları Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat'ta çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Koca ve Emre Balcı'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.