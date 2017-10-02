Otomobil elektrik direğine çarparak durabildi

KAZA , Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi istikametinden Saray yönüne giden Ümit B. idaresindeki 22 EY 013 plakalı otomobil , yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Ümit B.’yi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası TREDAŞ ve ÇOSB İtfaiyesi ekipleri olası bir elektrik kaçağının önüne geçmek için akımı kesti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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