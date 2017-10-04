Otomobil büfeye girdi

KAZA, Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1940. Cadde üzerinde seyreden Mesut Toraman yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki kaldırımda bulunan büfeye girdi. Kaza esnasında büfeden alışveriş yapan birinin olmaması olası bir faciayı önledi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, büfede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Araç, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla büfeden çıkartıldı.
Birkaç ay önce de büfeye yine bir aracın girdiği öğrenilirken, kaza anı büfenin güvenlik kameralarına yansıdı.
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