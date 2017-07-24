DÜZCE D-100 karayolu Kapısı Sapağı mevkiinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü otobüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana gelen kazada Düzce istikametine seyir halinde olan Cemal S. idaresinde ki motosiklet aynı istikamete gitmekte olan Erol Ş. idaresinde ki 81 AT 557 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpanın etkisi ile asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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