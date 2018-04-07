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Otobüs kaza sonrası bu hale geldi: Çok sayıda yaralı var

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde özel halk otobüsü üst geçidinin ayağına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı

Otobüs kaza sonrası bu hale geldi: Çok sayıda yaralı var

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde özel halk otobüsü üst geçidinin ayağına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı

07 Nisan 2018 Cumartesi 23:25
Otobüs kaza sonrası bu hale geldi: Çok sayıda yaralı var
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KAZA, D-650 karayolu Pamukova ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alifuatpaşa’dan Adapazarı istikametine gelen özel halk otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda üst geçidin ayağına çarptı. Çarpma sonucunda otobüs kullanılmaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza sonrasında yaralanan 23 kişiye ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaPamukovaözel Halk Otobüsü
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