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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Otobiyografide ortaya çıkan şok gerçek!

12 yaşındaki A.Y., okulda rehber öğretmenin “Kimseye anlatamadığınız konuları içeren bir otobiyografi yazın” demesi üzerine, kâğıda komşusunun tecavüzüne uğradığını yazdı. Küçük kızın babası mahkemede “Kızımın psikolojik rahatsızlığı var, uydurmuş olabilir” dedi. Bu ifadeye itibar etmeyen mahkeme sanık M.K.’ya 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi, Yargıtay onadı

Otobiyografide ortaya çıkan şok gerçek!

12 yaşındaki A.Y., okulda rehber öğretmenin “Kimseye anlatamadığınız konuları içeren bir otobiyografi yazın” demesi üzerine, kâğıda komşusunun tecavüzüne uğradığını yazdı. Küçük kızın babası mahkemede “Kızımın psikolojik rahatsızlığı var, uydurmuş olabilir” dedi. Bu ifadeye itibar etmeyen mahkeme sanık M.K.’ya 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi, Yargıtay onadı

07 Mart 2015 Cumartesi 14:02
Otobiyografide ortaya çıkan şok gerçek!
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İSTANBUL Üsküdar’da 2008 yılında, o tarihte 6. sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki A.Y., okulunun rehberlik servisince düzenlenen otobiyografi çalışmasına katıldı. Rehber öğretmen, A.Y.’nin de aralarında bulunduğu çocuklardan, “daha önce hiç kimseye anlatamadıkları konuları içeren birer otobiyografi” yazmalarını istedi. A.Y., bunun üzerine kâğıda, mahalleden komşuları olan ve “Mehmet Amca” diye hitap ettiği bir kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu yazdı. Otobiyografiyi okuyan rehber öğretmen hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine A.Y.’nin komşusu M.K. gözaltına alındı. A.Y., sosyal destek uzmanı eşliğinde alınan ifadesinde komşusu M.K.’nın evine birkaç kez gittiğini belirterek, M.K.’nın kendisine bilgisayarda porno görüntüler izlettiğini ve tecavüz ettiğini söyledi. Suçlamayı reddeden M.K. ise “Babası bana gelerek kızının bilgisayar istediğini, onu vazgeçirmek için yardım etmemi söyledi. Ben de A.Y. ile bilgisayarın zararları konusunda konuştum” dedi.
BABA: UYDURMUŞ OLABİLİR
Ancak küçük kızın babası E.Y. ise mahkemede, kızının psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, “Tedavi görüyor. Bunları uydurmuş olabilir” diye konuştu. Mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Adli Tıp’tan gelen raporda, A.Y.’nin ‘bakire’ olduğu, olay nedeniyle ruh sağlığının da bozulmadığı, ancak beyanına itibar edilebileceği vurgulandı. Rapor üzerine mahkeme, baba E.Y.’nin de ifadesine itibar etmeyerek sanık M.K.’yı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza ‘iyi halden’ 3 yıl 1 aya indirildi. Sanık M.K., yerel mahkemenin kararını temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Kaynak: Habertürk
 

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Son Güncelleme: 07.03.2015 13:06
Anahtar Kelimeler:
TecavüzHaberÜsküdarİstanbulHabertürk
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