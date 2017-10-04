Oto hırsızlık çetesi çökertildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Anadolu yakasında evlerden çalınan ve kontak üzerinde unutulan anahtarlarla onlarca araç çalan oto hırsızlık şebekesi Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Uzun süredir lüks araçları çalan Kürşat K., Rıdvan Ç., Ali Can Y. ve Muhittin B. gözaltına alınarak Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Zanlıların yapılan sorgularında her birinin ayrı ayrı onlarca suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlılar yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KOVALAMACA YAŞANMIŞTI

Hırsızlık zanlıları ile geçtiğimiz gece Sultanbeyli Asayiş Büro ekipleri arasında kovalamaca yaşanmış, kovalamaca sırasında polis havaya ihtar atışı yapmıştı.