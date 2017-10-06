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Oto change operasyonunda 4 tutuklama

Aydın merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Kara Şimşek’ kod adlı oto kaçak lüks araç operasyonunda gözaltına alınan 31 kişiden 4’ü tutuklandı

Oto change operasyonunda 4 tutuklama

Aydın merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Kara Şimşek’ kod adlı oto kaçak lüks araç operasyonunda gözaltına alınan 31 kişiden 4’ü tutuklandı

06 Ekim 2017 Cuma 10:00
Oto change operasyonunda 4 tutuklama
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AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oto motor ve şasi numarası değiştiren şebekeye yönelik olarak Aydın merkezli İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Denizli, Kastamonu, Kırklareli, Malatya, Kütahya, Adana ve Muğla illerinde 30 Mayıs 2017 tarihinde başlattığı ‘Kara Şimşek’ kod adlı proje 01 Ekim 2017 günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla sona erdi. Çalışmalar kapsamında hasarlı, yurt dışından getirilen ve ülke genelinde hacizli henüz yakalanmayan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek trafiğe çıkarttıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Nazilli ilçesinde 6 ev ve 4 iş yerinde arama yapıldı. Operasyonda motor ve şasi numarasını değiştirdikleri araçları piyasaya sürdükleri iddia edilen 6 şüpheliden 1’i İstanbul, diğer 5’i ise Nazilli’de yakalandı.
Aramalarda 12’si Nazilli’de olmak üzere motor ve şasi numarası değişmiş olduğu tespit edilen 26 ayrı lüks aracın yanı sıra otolara ait birçok belge, araç ruhsatı, araçlara ait motor ve şasi numarası ile yabancı ve Türkiye plakaları, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 12 adet dolu fişek ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen 26 aracı satın alan 25 şahıs yakalandı. Araçları satın alan 25 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan E.Y. (48), N.A. (27), A.C.K. (38) ve A.A. (36) isimli dört şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
AydınOto ChangeKara ŞimşekOto KaçakLüks Araç
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