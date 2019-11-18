Otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü için karar çıktı!
Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı Mehmetçik İlkokulu'nun müdürü ve müdür yardımcısı, müfettişlerin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alındı.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumlu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etti. 7 Kasım günü meydana gelen olayda okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu utandıran olay ise büyük tepkiye neden oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Otizmli çocukların yuhalanması görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca toplumda infial yarattı. Toplumun birçok kesiminden görüntülere tepkiler geldi. Tepkiler üzerine harekete geçen Aksaray Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI
Soruşturmayla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, skandal olayla gündeme gelen Mehmetçik İlkokulu'nun müdürünün ve müdür yardımcısının müfettişlerin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevlerinden alındığını duyurdu.
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