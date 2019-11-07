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Otizmli çocukları yuhaladığı iddia edilen veliler konuştu

Aksaray'da, bir okulda otizmli çocukları yuhaladıkları iddiasıyla tepki çeken veliler iddiaları yalanlayarak, "Belli sorunlar yaşandı ama biz engelli düşmanı değiliz. Olay saptırılıyor" dedi.

GÜNDEM 07.11.2019, 16:35
Otizmli çocukları yuhaladığı iddia edilen veliler konuştu
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AKSARAY Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bazı velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep ettiği ve bunu protesto etmek amacıyla otizmli öğrencileri yuhaladığı iddialarını hedefteki veliler yalanladı. Otizmli çocuklar ile kendi çocuklarının aynı okul bahçesinde sorun yaşadığını kabul eden veliler, yuhalama iddialarının doğru olmadığını öne sürdü. Otizmli öğrencilerin aynı bahçede teneffüs yapması nedeniyle zaman zaman kendi çocuklarının otizmli öğrenciler tarafından şiddete uğradığını savunan aileler, "Sosyal medyada linç kampanyasına uğradık. Sadece bizim çocuklarımız ile otizmli çocukların aynı yerlerde ders arası vermesi ve aynı bahçeyi kullanması nedeniyle sorunlar yaşanıyor." dedi.

KAVGAYI DOĞRULADILAR

Öğretmenler odasında otizmli çocukların aileleriyle kavga yaşandığını da doğrulayan veliler Habertürk TV'ye verdikleri röportajda, "Tartışma olmamasını istedik. Tartıştığımız velilerin çocukları, çocuklarımızın kolunu sıkıyor. Bazen de kavga ediyorlar. Velileri de başlarında durmuyor. Bu saatten sonra çocuklarımızı bu okula göndermeye korkuyoruz ama olay saptırılıyor. Belli sorunlar yaşandı ama biz engelli düşmanı değiliz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA ARKA KAPIDAN GİRİYOR"

Otizmli annesi Cennet İnceöz de BBC Türkçe'ye verdiği röportajda özel gereksinimli çocukların Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda uzun süredir ayrımcılığa uğradığını ancak hafta başından itibaren tacizlerin dayanılmaz hale geldiğini anlattı. İnceöz, "Çocuklarımızın bölümü paravanla ayrılmış durumda, sınıflarından çıkamıyorlar. Okula arka kapıdan girip çıkıyorlar, yemekhaneleri ayrı, tuvaletleri ayrı… Diğer çocuklarla muhatap edilmiyorlar. Ama ne olduysa son birkaç aydır tamamen yıldırma politikasına gidildi. Çocuklar istenmemeye, itilip kakılmaya başlandı. Diğer veliler otizmli çocukların velilerine hakaret etmeye başladı." şeklinde konuştu.

OKUL MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MEB ise bugün yaptığı resmi açıklamasında, Bakanlık müfettişleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu ve "Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak, okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim - öğretim faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, Aksaray ili Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların eğitim almasını protesto eden velilere ilişkin bir açıklama yayınladı. Dernek, duruma sebebiyet verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Bu utandıran olay, aynı zamanda Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Birçok kullanıcı velilerin yaptığı hareketin eğitim hakkını engellediği için suç teşkil ettiğini belirtirken birçok kullanıcı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaşananlara el atması için bakanlığın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u etiketleyerek taleplerini iletti.

"AHLAK VE EĞİTİM SEVİYEMİZ DÜŞÜYOR"

Ünlü ekonomist Emre Alkın da yaşananları eleştirerek, "Otistik çocukların yuhalanması olayı, sefaletin çaresizliğine tıkadığımız kulaklar, ahlak ve eğitim seviyemizin düştüğü yeri açıkça göstermektedir. Her seçimden sonra "şimdi sıra ekonomide" diye açıklama yapan kanaat liderleri bir oturup düşünsün." dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları için "Otizmli çocuklarımızı ve ailelerini inciten olayı hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bir grup velinin, okulda otizmli çocukları istemediği için yuhalayarak protesto ettiği iddia edilmişti. Bu bilgi sonrası da olaya çığ gibi tepki gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray Valiliği ise yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.a

#aksaray #Otizmli çocuklar #Merkez Mehmetçik İlkokulu
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