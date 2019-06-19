"Otelde görüştüler" haberinin kendisine nasıl ulaştığını anlattı

HABERTÜRK yazarı Nagehan Alçı, ortak yayının moderatörlüğünü üstlenen İsmail Küçükkaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde görüştüğü haberinin kendisine nasıl ulaştığına dair detayları paylaştı. Alçı, çok kritik iki kaynaktan konuya ilişkin mesaj geldiğini söyledi. Nagehan Alçı, Habertürk'te "Türkiye'nin konuştuğu otel haberinin hikayesi" başlığıyla yayımlanan yazısında gündeme oturan otel iddiasını anlattı.İmamoğlu-Yıldırım yayına değinen Alçı, "Türkiye'nin Nabzı'nda konu İmamoğlu - Yıldırım programına gelince düşüncelerimi ifade ettim. Eleştirilerimi ve daha önceki, beni çok rahatsız eden, Didem'in kadın olduğu için haksızlığa uğraması olayını gündeme getirdim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KRİTİK İKİ KAYNAKTAN BENZER BİR MESAJ GELDİ"

"Benim telefonuma yayınlarda çok mesaj gelir." diyen Alçı şöyle devam etti: "Birçok farklı kaynaktan her programda konuşulan mevzularla ilgili sayısız iddia, duyum ya da bilgi alırım. Duyum veya iddiaların çok büyük bir kısmını dile getirmem, teyit etmeden ya da kaynağa çok güvenmeden hareket etmem." "Ancak pazartesi akşamı telefonuma çok önemli, çok kritik iki kaynaktan benzer bir mesaj geldi. Bomba bir iddiaydı bu. Ekrem İmamoğlu'nun yayından birkaç gün önce moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde baş başa görüştüklerini söylüyorlardı. Otel ismi ya da daha fazla detay istediğimde 'Bu gerçeği ifade ettiğiniz takdirde yalanlayamayacaklarını garanti ederim Nagehan Hanım' yanıtını aldım. Söylenilen şey bütün Türkiye'nin kilitlendiği bir yayının öncesi ile ilgili çok büyük bir haberdi. Daha önce taraflar arasında bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar da yapılmıştı. Ben de her gazetecinin yapması gerekeni yaptım ve bu iddiayı bir soru olarak gündeme getirdim."

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen Alçı, "Kısa bir süre sonra, canlı yayın devam ederken telefonum çaldı. Arayan Ongun'du ancak açamadım" dedi. "Reklam arasını bekledim ve kendisini bu kez ben aradım. Yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile bir otelde yüz yüze görüşüp görüşmediklerini sordum." diyen Alçı, şu ifadelerle devam etti: "Murat Ongun son derece net bir şekilde bana şunları söyledi: 'İsmail Küçükkaya, çarşamba akşamı beni aradı. Program öncesi iki tarafla da görüşmek istediğini, Binali Yıldırım'ı da aradığını, Ekrem Bey'le de program formatı ve detaylar hakkında görüşmek istediğini söyledi. Bizim ertesi gün The Marmara Otel'de saat 11'de proje toplantımız vardı. O toplantıdan sonra saat 12.30-13 gibi otele gelirse görüşebileceğimizi söyledim. Ertesi gün geldi. Ekrem Bey'le görüştü, ben ve Necati Özkan da vardık, hep beraber konuştuk. Kafasındaki soru sayısını, 3'er soruyu adayların birbirlerine sormasını istediğini, bu çerçeve ile ilgili bir itirazımızın olup olmadığını öğrenmek istediğini söyledi.' Ongun'a 'Peki Binali Bey ile de görüştü mü?' diye sordum, danışmanıyla görüşmüş, Binali Bey'le de telefonla konuşmuş. Binali Bey, ''İstediğini sor, sorun yok, kolay gelsin' demiş' yanıtını verdi. Ve ekledi: 'Bu zaten gizli bir görüşme değildi. Başkan bunu zaten kamuoyuyla paylaşacaktı ancak içeriğe girilmedi. Her iki tarafla da yapılan rutin bir görüşmeydi.'"