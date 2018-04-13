Otelde birlikte olduğu kadından CHP'li eski vekile yasak aşk şantajı!

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, otel odasında ilişki yaşadığı kadın tarafından gizlice görüntülendi. Ardından görüntülerin eline geçtiği "Korkusuzlar" isimli çete, vekile şantaj yapıp ölümle tehdit etti. Bunun üzerine eski milletvekili soluğu mahkemede aldı.

BİRLİKTE OLDUĞU KADIN GİZLİ ÇEKİM YAPMIŞ

Evli ve 1 çocuk babası CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U. isimli kadının gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

"UYGUNSUZ VİDEOLARIN ELİMİZDE" ŞANTAJI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Soysal, WhatsApp uygulamasından aranarak, "S.U. isimli kadınla uygunsuz çekilmiş video ve fotoğrafların elimizdedir" diyerek ölümle tehdit edildiğini belirtti.

"250 BİN EURO HAZIRLA, YOKSA ÖLÜRSÜN"

S.U. isimli kadın ile kendisine şantaj yapan ve 'Korkusuzlar' olarak bilinen çete üyelerinden şikayetçi olan Soysal, savcılığa verdiği dilekçesinde, "Özel cep telefonu numaramdan ismini Aziz olduğunu söyleyen şivesi değişik biri tarafından sürekli rahatsız ediliyorum.

WhatsApp araması yapan kişi, 'S.U. isimli kadınla uygunsuz fotoğrafların elimizdedir. Bu fotoğraflar karşılığında bize 250 bin Euro para vereceksin, yoksa ölürsün" ifadelerini kullandı.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OTEL ODASINDAN"

Soysal, 'Bu parayı ödemezsen seni öldürürüz' diyerek ölümle tehdit edildim. Adlarının 'korkusuzlar çetesi' olduğunu öğrendiğim suç örgütü istedikleri parayı birkaç gün içerisinde toplamamı söyleyerek, kendilerinin istediği uygun mekâna götürmemi istedi. S.U. bu çeteyle hareket etmiştir. Kamera görüntüleri bir otel odasında çekilmiştir" dedi. Savcılık 'korkusuzlar çetesi' ve S.U. hakkında soruşturma başlattı.