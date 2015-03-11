ösym den flaş ygs açıklaması

11 Mart 2015 Çarşamba 11:31
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2015 YGS sorularının yüzde 20'sini açıklayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin “soruların tamamını açıklayın” kararına rağmen 15 Mart Pazar günü yapılacak olan YGS’de soruların yüzde 20’sini kamuoyuyla paylaşma kararı aldı. ÖSYM, soruları internet sitesi üzerinden yayınlayacak.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 10:31