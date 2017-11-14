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ÖSYM son 10 yılın tüm sınavlarını inceliyor!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Son 10 yılda yapılan sınavlar ve sonuçlarına yönelik detaylı incelemeleri yapmak üzere birim kurduk. Birim, her sınavın olağan dışılık analizini gerçekleştirecek ve bir adayın yerine başka birinin sınava girip girmediği tespit edilecek” dedi

ÖSYM son 10 yılın tüm sınavlarını inceliyor!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Son 10 yılda yapılan sınavlar ve sonuçlarına yönelik detaylı incelemeleri yapmak üzere birim kurduk. Birim, her sınavın olağan dışılık analizini gerçekleştirecek ve bir adayın yerine başka birinin sınava girip girmediği tespit edilecek” dedi

14 Kasım 2017 Salı 07:33
ÖSYM son 10 yılın tüm sınavlarını inceliyor!
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, son 10 yılda yapılan sınav sonuçlarına yönelik detaylı incelemeler yapmak üzere Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi kurduklarını bildirdi. Özer, yeni kurdukları Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi’de ÖSYM tarafından son 10 yılda yapılan tüm sınavların masaya yatırılacağını açıkladı. 
Birimin her bir sınavla ilgili çok sayıda farklı analizi gerçekleştireceğini belirten Özer, şunları kaydetti:
Bu bağlamda her bir sınav için tüm sınav merkezlerine yönelik derinlemesine olağan dışılık analizi yapılacak. Aynı zamanda biyometrik analiz yaparak bir adayın yerine başka birinin sınava girip girmediğini tespit edebileceğiz. 
 
Söz konusu birim, ihbarları değerlendireceği gibi her bir adaya yönelik kapsamlı analizler yaparak olağan dışı bulguları tespit edecek. Birimde, er bir adayın girmiş olduğu aynı tip sınavlarda sınav sonuçları değerlendirilecek ve olağan dışı bir bulguya rastlanması halinde adayların eşdeğer sınava çağrılması için gerekli süreç de yönetilecek.
 
Yakalanırsa suç duyurusu
 
Özer, söz konusu birimin ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalara konu sınavları analiz etmeye başladığını vurguladı. 
Analizlerin kasım ayı sonu itibarıyla bitirileceğini açıklayan Özer, “Sonra soruşturma olup olmadığına bakmaksızın son 10 yılın tüm sınavlarının olağan dışılık raporlarını hazırlayacağız. Olağan dışı bir durum tespit edilmesi durumunda suç duyurularında bulunacağız” dedi.
 
34 joker tespit edildi
 
ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, süreçte elde edecekleri bulgulara bağlı olarak 10 yıllık inceleme süresini de genişletebileceklerine işaret etti. Birime bağlı komisyonların çalışmaları sonucunda şu ana kadar 34 joker aday belirlediklerini ifade eden Özer, “43 adayın sınav sonuçlarını iptal ettik ve toplam 77 kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca 21 adayı eşdeğer sınava çağırdık. Eşdeğer sınava katılan 6 adaydan 3’ünün sınavı geçersiz sayıldı. Sınav güvenliğine yönelik çalışmalarımız devam ediyor” bilgisini verdi.
 
‘Köstebek’ olayı yasa değiştirdi
 
ÖSYM’nin şüphe gördüğü kişileri tekrar sınava çağırma isteğiyle ilgili talebi, ilk kez 4 Temmuz 2016 tarihinde VATAN’da haber oldu. İncelemelerde yabancı dil sınavında ‘köstebek’ adı verilen ODTÜ’lü bir öğrencinin 13 kez başkaları adına sınava girdiği tespit edilince 2 Aralık 2016 tarihinde 6114 sayılı ÖSYM Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Kanunun üçüncü bölümünün 8 maddesinde yapılan değişiklik ile şüpheli adayların tekrar sınava tabi tutulmasının yolu açıldı.
 
En geç 6 ayda yeniden sınav
 
Bu değişiklik ile sınav sonuçlarında şüphe duyulan aday ÖSYM Yönetim Kurulu kararı ile tekarar sınava girmeye davet ediliyor. Şüpheli kişi, ÖSYM tarafından daha önce açıklanan sınavlardan birine en geç 6 ay içinde girmesi isteniyor. Adayın bütün sınav masrafları yine ÖSYM tarafından karşılanıyor. Eğer kazandığı sınavdan 80, son girdiği sınavdan ise 10 gibi hayatın olağan akışına ters bir sonuç çıkması durumunda hakkında hukuki işlem başlatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMMahmut ÖzerAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı
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