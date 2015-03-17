ÖSYM kriz toplantısında

15 Mart Pazar günü üniversiteye girişte ilk aşama olarak uygulanan YGS’ye katılan adaylar soruların zorluğundan yakınırken, 16 Mart’ta bir skandal ortaya çıktı. Bir adayın matematik ve sosyal bilimler testinden soruların görüntüsünü sosyal medyada paylaştığı tespit edildi. Adayın soruları önceden ele geçirip geçirmediği merak edilirken, ÖSYM’den yapılan açıklamada sınavdan önce soruların ele geçirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, “Söz konusu sayfa görüntüsünün sınav öncesi ve sınav sırasında alınmış olması ihtimal dışıdır” denildi.
Yapılan açıklama özetle şöyle:
“Sosyal medya üzerinden paylaşılan soru kitapçığı sayfasına ait görüntü sınavdan çıkan bir adayın sınav kurallarına aykırı olarak sınav sonrasında sınav salonundan çıkardığı bir kitapçık veya kitapçıktan koparmak suretiyle dışarı taşıdığı bir bölümüne aittir. Soru kitapçığını veya bir bölümünü sınav binasından alıp giderek sınav sonrasında sosyal medya üzerinden söz konusu sayfanın görüntüsünü paylaşan aday tespit edilir edilmez hakkında gerekli adli işlem başlatılacaktır.”
ÖSYM, BİR YAYINEVİ SAHİBİNİ İŞARET ETTİ
Açıklamanın ardından ÖSYM yetkililerinin adayı tespit etmek ve konuya açıklık getirmek için 17 Mart Salı günü sabah saatlerinde kriz toplantısına girdiği öğrenildi. Ayrıca ÖSYM’nin sosyal medya hesabından saat 10.20 civarında yapılan açıklamada ise konuyla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirilerek şu bilgiler verildi:
“ÖSYM’nin izni alınmaksızın ve soru kitapçığı üzerindeki ibareyle açık bir biçimde yasaklanmasına rağmen, 2015-YGS Matematik soruları, aday olarak giren bir yayınevi sahibi tarafından sınavdan sonra el yazısı ile sosyal medyada paylaşılmaktadır. Söz konu yayınevi ve benzer paylaşımlar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Sınavdan sonra vaki olan bu türden paylaşımlar sınav güvenliğine asla zarar verecek nitelikte değildir.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:15