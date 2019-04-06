ÖSYM'den MSÜ adaylarına son uyarılar! MSÜ sınavı saat kaçta?

MİLLİ Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavına girecek adaylar için geri sayım başladı. Yarın yapılacak olan sınav için son hatırlatmalar yapıldı. Peki sınav saat kaçta başlayacak?

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 7 Nisan Pazar yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 7 Nisan Pazar düzenlenecek 2019-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) yapılacağı 7 Nisan Pazar günü açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesi yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda, 2019-MSÜ için açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesine yer verildi.

Sınava girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için listede bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Söz konusu nüfus müdürlüklerine başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin internet adresinde yer alan 2019-YDS/1 başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak, adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek. Adaylar, bu belge ile sınava girebilecek.

"Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form gibi dokümanlar sınava giriş için kabul edilmeyecek. Nüfus müdürlüklerine başvuran adayların, 2019-MSÜ Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafını yanında bulundurması gerekiyor.