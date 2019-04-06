ÖSYM'den MSÜ adaylarına son uyarılar! MSÜ sınavı saat kaçta?

ÖSYM tarafından 7 Nisan'da yapılacak olan MSÜ sınavı için artık saatler kaldı. ÖSYM, adaylara son uyarılarda bulundu. Yarın açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesini yayınlayan ÖSYM aynı zamanda adaylara sınav saati ile ilgili hatırlatmayı yaptı.

ÖSYM'den MSÜ adaylarına son uyarılar! MSÜ sınavı saat kaçta?
banner404

MİLLİ Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavına girecek adaylar için geri sayım başladı. Yarın yapılacak olan sınav için son hatırlatmalar yapıldı. Peki sınav saat kaçta başlayacak?
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca  (ÖSYM), 7 Nisan Pazar yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday  Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav  binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı. 
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 7 Nisan Pazar  düzenlenecek 2019-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara  alınmayacak. Sınav 10.15'te başlayacak.
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı  veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları  gerekecek.
HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme  Sınavı'nın (2019-MSÜ) yapılacağı 7 Nisan Pazar günü açık olacak il ve ilçe nüfus  müdürlüklerinin listesi yayımlandı. 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet  sitesindeki duyuruda, 2019-MSÜ için açık tutulacak il ve ilçe nüfus  müdürlüklerinin listesine yer verildi.
Sınava girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı  olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga  bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için listede bulunan il  ve ilçe nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel  Müdürlüğünce sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Söz konusu nüfus müdürlüklerine başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü  personeli ile birlikte ÖSYM'nin internet adresinde yer alan 2019-YDS/1 başvuru  bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Nüfus  müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak, adaya fotoğraflı,  imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek. Adaylar,  bu belge ile sınava girebilecek.
"Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form gibi dokümanlar  sınava giriş için kabul edilmeyecek. Nüfus müdürlüklerine başvuran adayların,  2019-MSÜ Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafını yanında bulundurması  gerekiyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sigaraya zam geldi! İşte 2019 zamlı fiyatlar
Sigaraya zam geldi! İşte 2019 zamlı fiyatlar
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472