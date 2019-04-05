ÖSYM'den MSÜ adaylarına "saat" uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 7 Nisan Pazar yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'den MSÜ adaylarına "saat" uyarısı
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ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 7 Nisan Pazar  düzenlenecek 2019-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara  alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı  veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları  gerekecek

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