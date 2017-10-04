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ÖSYM'den FETÖ'ye 12 kilometrelik kırmızı hat!

Darbecilerin Ankara’daki üssü Turgut Özal Üniversitesi’nde yapılan incelemede polis, özel bir odadaki bilgisayara bağlı hat buldu

ÖSYM'den FETÖ'ye 12 kilometrelik kırmızı hat!

Darbecilerin Ankara’daki üssü Turgut Özal Üniversitesi’nde yapılan incelemede polis, özel bir odadaki bilgisayara bağlı hat buldu

04 Ekim 2017 Çarşamba 09:23
ÖSYM'den FETÖ'ye 12 kilometrelik kırmızı hat!
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TÜRKİYE'Yİ karanlığı boğmak amacıyla 15 Temmuz darbe girişimini tezgâhlayan FETÖ’cü alçakların oyunları bir bir deşifre ediliyor. FETÖ’nün eğitim ihaneti için üs olarak kullandığı Ankara’daki Turgut Özal Üniversitesi’nde polisin yaptığı detaylı araştırmada alçakların milyonlarca öğrencinin emeğini nasıl çaldığı ortaya çıktı. Ankara Etlik’teki Turgut Özal Üniversitesi’nde yapılan incelemede özel bir oda ve buradaki bilgisayarlara gelen bir hattın olduğunu fark eden polis, bilişim uzmanlarına hattı inceletti. Yapılan incelemede hattın normal internet ağından bağımsız özel çekilmiş bir hat olduğu belirlendi.
 
UCUNDAN ÖSYM ÇIKTI 
Hattın ucunun nereye vardığını araştıran polis günlerce süren uğraşlar sonunda 12 kilometre ötede bulunan ÖSYM Başkanlığı’na ulaştı. Yapılan incelemede hattın ucunun ÖSYM’de sınav sorularının hazırlandığı odaya ulaştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında FETÖ’nün bu hat sayesinde yıllarca ÖSYM’nin düzenlediği sınavların sorularını günler öncesinden hat üzerinden Turgut Özal Üniversitesi’ndeki bilgisayarlara aktardığı saptandı.
 
MİLYONLARIN EMEKLERİ BÖYLE ÇALINMIŞ! 
Örgütün soruları üniversitede oluşturduğu ekip aracılığıyla sınava girecek örgüt üyelerine ulaştırdığı saptandı. Böylece milyonlarca öğrencinin ve ailelerinin yıllarca emek harcayarak hazırlandığı sınavlarda hakları yenmiş. Örgüt üyeleri hak etmedikleri halde yüksek puanlarla en gözde üniversitelere yerleşmiş.
 
40 PERSONEL DE İHANET ZİNCİRİNİN HALKASI! 
Geçtiğimiz temmuz ayında üniversiteye yönelik yapılan operasyonda 40 personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Operasyon sonrası üniversite kapatılmış ve akademisyen ile personelin tamamı ihraç edilmişti. Yapılan soruşturmada personelin büyük çoğunluğunun ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmiş ve bu kişiyle ile ilgili adli işlem yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DarbeAnkaraTurgut Özal Üniversitesi
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