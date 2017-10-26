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ÖSYM'den "e-YDS" adayları ile geç başvuru yapanlara müjde

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan kararla, geç başvuru yapan adaylara yalnızca Ankara'da değil, istedikleri ilde sınava girebilme imkanı getirildi. e-YDS'ye giren adaylara yönelik yeni sınav için 3 ay bekleme koşulu kaldırıldı

ÖSYM'den "e-YDS" adayları ile geç başvuru yapanlara müjde

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan kararla, geç başvuru yapan adaylara yalnızca Ankara'da değil, istedikleri ilde sınava girebilme imkanı getirildi. e-YDS'ye giren adaylara yönelik yeni sınav için 3 ay bekleme koşulu kaldırıldı

26 Ekim 2017 Perşembe 10:20
ÖSYM'den "e-YDS" adayları ile geç başvuru yapanlara müjde
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ÖSYM Yönetim Kurulunca, geç başvuru yapan  adaylara yalnızca Ankara'da değil, istedikleri ilde sınava girebilme hakkı  verildi, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) giren adaylara yönelik yeni  sınav için 3 ay bekleme koşulu da kaldırıldı.

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, ÖSYM daha  önce sınavlara normal başvuru tarihleri dışında "geç başvuru" uygulaması  başlatmış ancak bu adaylara sadece Ankara'da sınava girme koşulu getirilmişti.

ÖSYM Yönetim Kurulu, geç başvuru yapan adayları rahatlatan yeni bir  karar aldı. Kararla geç başvuru yapan adayların sınavlara Ankara'da girme  zorunluluğu kaldırıldı. Adaylar, geç başvuru yaptıkları gün, istedikleri sınav  merkezini tercih edebilecekler ve böylece istedikleri sınav merkezinde sınava  girebilecekler.

e-YDS'DE SÜRE KOŞULU KALDIRILDI

ÖSYM Yönetim Kurulunca, e-YDS puanını yükseltmek isteyen adaylar için  de bir karar alındı.

Bu kapsamda, adayların taleplerini dikkate alan ÖSYM, "e-YDS'ye giren  adaylar, girmiş oldukları sınav tarihinden itibaren 3 ay süresince yeniden sınava  başvuramazlar" kısıtlamasını iptal etti. Böylece, adaylar istedikleri e-YDS'ye  herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın başvuru yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYME-yds
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