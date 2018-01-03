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ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini belirledi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından ilk kez gerçekleştirilecek Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) tarihleri açıklandı

ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini belirledi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından ilk kez gerçekleştirilecek Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) tarihleri açıklandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:27
ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini belirledi
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ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini belirledi. ÖSYM Yönetim Kurulunca, Arapça ve Rusça e-YDS'nin 10 Haziran 2018'de,  Almanca ve Fransızca e-YDS'nin 7 Temmuz 2018'de yapılması kararlaştırıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'den itibaren İngilizce'nin  yanında Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için de yıl içinde yapılan  iki sınava ilave olarak ilk defa yılda bir kez de elektronik sınav (e-Sınav)  yapma kararı alındığını duyurmuştu.

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ÖSYME-sınavMahmut Özer
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